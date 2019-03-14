Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Karaman'da diş hekimi Semir Döngör, iddiaya göre bugün satın aldığı otomobiliyle gar kavşağında Abdulkadir Örnek (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

KASKOYU SORDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Döngör, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Semih Döngör kendisini kurtarmak isteyen ekiplere defalarca 'Aracımın durumu nasıl kaskosu var mıydı' diye sordu. Döngör, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkadir Örnek ile yanında bulunan Mehmet Zeki Ercevap (31) de ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

























