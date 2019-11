Yeni sezonun en şık tesettür modelleri Modanoiva'da

Farklı yerlerde ortak şekilde keyifle kullanım imkanı tanıyan tesettür tunik, yeni sezonla beraber her sene büyük beğeni toplar. Özellikle birbirinden güzel pantolon çeşitleriyle harika bir uyum göstermesi, her konsepte göre farklı kombinler yaratma imkanı vermektedir. Yeni sezonla beraber birbirinden güzel tasarımlar altında her zevke hitap eden değişik çeşitler bulunuyor.

Kişisel isteklere göre seçim yapılabilir ve konsepte uygun olarak özel kombinler yaratılabilir. Ayrıca göz alıcı desen ve aksesuar modellerinin yanı sıra harika renkler ile özel modelleri arasından seçim gerçekleştirilebilir.

Birbirinden Şık Tesettür Modelleri

Farklı beğenilere hitap eden birinden değişik tesettür modelleri arasında keyifli bir tercih gerçekleştirilebilir. Kaliteli kumaş yapısı, esnek tasarımı, asimetrik kesim tarzı ile farklı yerlerde kullanılabilecek pek çok model yapısı bulunuyor. Örneğin İnci kol düğme detaylı modeller hem sadeliği sunmakta hem de günümüz modern çağı yansıtmaktadır.

Zarif bir görünüm sağlayan bu giyim çeşidi farklı renkler üzerinden seçilebilir. Oval kesim cepli model çeşitleri de yine günlük olarak kullanabilecek şık tasarımlar arasında yer alıyor. Şeritli tesettür tunikler ise kol ve etek kısmındaki şeritler sayesinde dikkat çekici bir görsel ortaya çıkarmaktadır. Her biri asimetrik kesim eşliğinde oldukça etkileyici bir tasarım vadediyor.

Farklı Model Yapıları ile Tesettür Tunikler

Her zevke hitap eden pek çok model yapısı altında değişik tunikler tercih edilebilir. Gitmek istediğiniz yerin konseptine uygun olarak farklı pantolonlarla kombin yaratabilirsiniz. Günlük olarak harika kot veya keten pantolonlar ile uyumlu bir görünüm sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda işyerleri ya da davet ve organizasyonlar konusunda şık tasarımlar oluşturmanız mümkün. Önemli olan kişisel isteklere bağlı olarak kaliteli ve konsepte uyumlu tunik seçenekleri arasından tercih gerçekleştirmektir.

Etkileyici Uyum Sağlayan Farklı Tesettür Tunik Çeşitleri

Tunik modelleri ile kombin gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Mutlaka 2 farklı renk bir araya getirilmelidir. Yani eğer koyu renkli bir pantolon tercih ediliyorsa açık renkli tunik seçeneği kullanılmalıdır. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Koyu renkli bir tunik modellerinin altına açık ve pantolon ile güzel bir uyum sağlanabilir.

