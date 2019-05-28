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Yeni Tokat Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

Tokat'ta 1 sene önce başlayan projenin pistte zayıf beton çalışmaları start aldı.

İHA | 28.05.2019 - 08:46..
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Tokat Havalimanı'na büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında yüzde 60’lık kısım tamamlandı.

115 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ

Yaklaşık 115 milyon liraya ihale edilen yeni havalimanın pistinde zayıf beton çalışmaları başlatıldı. 45 metre genişliğinde yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğunda olacak pistin kaplama betonu çalışmaları ise önümüzdeki yıl yapılacak.

TAV inşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak, beton kaplama yapılacak olan Tokat Havalimanı son yıllarda yapılan modern havalimanlarından birisi olacağını söyledi.

Yeni Tokat Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havalimanı'nın ikinci etap çalışmaları, 95 milyon liraya ihale edildi ve 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış hatlar yeni terminal binası, otoparklar, itfaiye garaj binası, kule ve teknik blok, ısı ve güç merkez binası kısmında çalışmalar devam ediyor.

Yeni Hava Limanı Söngüt ve Çerçi Köyleri ile mevcut Tokat Havalimanı’nın doğu sınırında bulunuyor.

Yeni Tokat Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

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