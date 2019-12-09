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Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

Yeni Türk Lirası olanların, para değişim süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na gidilerek paraların değişimi sağlanabiliyor.

AA | 09.12.2019 - 10:27..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık'ta dolacağını bildirdi.

10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLUYOR

TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların, 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı hatırlatıldı.

Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

31 ARALIK 2019 SON GÜN

Bu çerçevede söz konusu banknotların, 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceği belirtilen açıklamada, banknotların 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen yitireceği kaydedildi.

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