Yeni Türkiye Güzeli, estetik istemiyor

Miss Turkey 2019 güzeli seçilen Simay Rasimoğlu, kendisi ve geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Katıldığı 2. Sayfa programında konuşan Rasimoğlu'nun en dikkat çeken sözleri ise estetik ile ilgili oldu.

"YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kemikli burun yapısı ile dikkat çeken Türkiye güzeli, sorulması üzerine "Bana da çok yorum gelmiş. 'Burnunu yaptır kemikli' diye. Şu an estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Bir kişi estetik yaptırdıktan sonra mutlu olacaksa yaptırabilir." dedi.

"ESTETİK YAPTIRMASAYDIM DA BİRİNCİ OLURDUM"

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yılın birincisi Şevval Şahin'in yarışmadan önce burun estetiği yaptırması uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Şahin, "Estetik yaptırmasaydım da birinci olurdum." sözleriyle dikkat çekmişti.