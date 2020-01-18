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Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

Yeni infaz yasasının Meclis'ten geçmesiyle birlikte 42 bin kişinin tahliye olması bekleniyor.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 10:54..
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Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

Adalet Bakanlığı, yeni infaz düzenlemesi konusunda yaptığı çalışmada sona geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

Erdoğan, birkaç hafta içerisinde yeni infaz düzenlemesinin Meclis'e geleceğini açıkladı.

Gözler şimdi Meclis'te..

42 BİN TAHLİYE

Adalet Bakanlığı'nın hazırlayacağı teklifin yasalaşması durumunda cezaevleri büyük ölçüde boşalacak.

İlk etapta tahliye olacakların sayısının 42 bin olacağı öngörüldü.

YENİ YASA NELER GETİRİYOR

10 yıl ceza alan kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ayı cezaevinde geçiriyordu.

Yeni sistemle birlikte 10 yıl hapis cezası alan kişi 4 yıl cezaevinde kalacak ve koşullu serbest kalacak.

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlar ve mükerrer suçlar bu kapsama alınmayacak.

Eski sistemde 1 yıl 8 ayın altında ceza alan kişiler, cezaevine girmiyordu, bu sistem de değiştirildi.

1 ay ceza alan kişi bile cezaevine girecek ve 12 gün yatacak.

1 yıl ve altında ceza alanlar talep etmeleri halinde, geceleri cezaevine girerek cezalarını çekecek ya da hafta sonu cezaevine girerek cezasını çekecek. Mevcut sistemde, 6 ay altındaki cezalarda böyle bir uygulama vardı.

70 yaşın üzerindeki bir kişi, 2 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Bu kişilerin takibi elektronik takip sistemi ile yapılacak. 75 yaş üzerindekiler için ise bu sınır 4 yıl olacak.

Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. 1,5 yıl erteleme olacak.

Doğum yapan kadınların aldığı ceza 3 yılın altında ise, bu cezalar tamamen evde çekilecek.

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