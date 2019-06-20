Yeni YHT hattının detayları belli oldu

İstanbul Havalimanı'na sadece özel aracınız ve otobüslerle gitmeniz gerekmeyecek. Bakanlık, yeni havalimanına metronun yanı sıra YHT yapılacağını da ilk kez dün duyurdu.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayacak olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Halkalı arasındaki YHT hattının, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

ETÜT- PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bakan Turhan, "İnşallah Kocaeli için kritik önemdeki demir yolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir. Bu kapsamda 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca kısmında yer teslimi yaparak, proje çalışmalarına başladık. Bir bölümün 25 bin ölçekli çalışmaları onaylanmış olup, bir bölü 5 bin ölçekli proje çalışmalarına devam edilmektedir." dedi.