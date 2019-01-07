Yeni yılda eğitimde müfredat değişikliği olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni yılda eğiitmde müfredatı değiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 5 yıllık planlamada bakanlığın bürokratik yapısı, okulların yöneticileri, öğretmenler ve eğitim için radikal kararlar alınacak.

YENİ MÜFREDATIN İÇERİĞİ

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni eğitim müfredatının taslağı daha çok soru tipine yönelik olacak. Buna göre, ilkokullarda not sistemi kaldırılacak, lise son sınıf öğrencilerine hazırlık süreci olacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER AZALACAK

Bu yıl ilk defa yapılan Liselere geçiş Sınavı (LGS) ile liselere öğrenci alınıyor. Yapılan çalışmayla birlikte sınavla öğrenci alan lise sayısında düşüş olacak.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME

Yapılacak olana sınavlar ezberden çok akıl ve mantık yürütme ile olacak. Eleştirel düşünme, tahmin etme, yorumlama, zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi ile yeni sınav sistemi hayata geçirilecek.