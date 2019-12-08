Yeni yılda zorunlu trafik sigortası ücretleri

Fahiş zamların önüne geçmek için Nisan 2017 yılından itibaren, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.

Zorunlu trafik sigortası bedeli illere, risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor.

Yeni yılda 15 milyon araç sahibini ilgilendiren bedeller belli oldu.

İSTANBUL'DA TAVAN FİYAT 791 LİRA

Buna göre İstanbul'da hiç kazası olmayan 7. basamaktaki bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira olacak, en riskli gruptakiler için bu bedel 3 bin 598 lira olacak.

ANKARA'DA TAVAN FİYAT 769 LİRA

Ankara'da risksiz gruptaki bir binek araç için tavan fiyat 769 lira. En risk li gruptaki bir araç içinse 3 bin 496 lira.

İZMİR'DE TAVAN FİYAT 746 LİRA

İzmir'de ise zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat 746 ve 3 bin 394 lira arasında.