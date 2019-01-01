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Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

2019'un ilk bebeği Azra bebek oldu.

İHA | 01.01.2019 - 01:10..
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Yeni yılın ilk bebeği saat 00.01’de Nevşehir'de dünyaya gelen  Azra bebek oldu. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Şerife- Ersin Erden çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Anne Şerife Erden de açıklamasında, “Çok mutluyum, ikinci bebeğim oldu. Doktorumuz Ramazan beye çok teşekkür ediyorum derken baba Ersin Erden’de açıklamasında, “Bizim için çok mutlu bir anı yaşıyoruz. İkinci bebeğimiz. Allah inşallah hayırlı sağlıklı bir ömür nasip eder.

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Bebeğimizin ismini Azra koyduk. Tarif edilemez bir duygu benim için” diye konuştu.

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi VİDEO

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

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