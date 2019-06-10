Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'ı terk ediyor

Polonya Sınır Koruma görevlileri, ülkeye Ukrayna’dan bisikletle kaçak olarak giren bir Türk vatandaşını yakalayarak, para cezası uyguladı.

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Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Malatya'ya özgü kayısı, Iğdır'ın gündeminde. Öyle ki Iğdırlılar, kentte yetişen kayısının bir dünya markası olduğunu söylüyor.