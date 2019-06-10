taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7659
Euro
6.5246
Altın
1329.53
Borsa
94331.58
Gram Altın
246.928

Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'ı terk ediyor

Ülke yönetimi; Irak'ta görev yapan askerlerin 12, Afganistan'da görev yapan askerlerin 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.

AA | 10.06.2019 - 17:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerinin kademeli olarak geri çekileceğini açıkladı.

Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada; Taji Kampı’nda Irak askerlerine eğitim veren Yeni Zelanda askerlerinin 12, Afganistan’da görevli askerlerin ise 18 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.

SON GÖREV TARİHLERİ 2020

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı asker sayısının temmuz ayında 75’e, Ocak 2020’de 45’e düşürüleceğini hatırlatan Ardern, Haziran 2020’de ise askerlerin tamamen geri çekileceğini duyurdu.

Ardern, Afganistan’daki Yeni Zelanda birliklerinin ise son görev tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

602
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

367
İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

279
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

370
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

459
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

788
Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir