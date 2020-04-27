Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Koronavirüsü yok ettik

Yeni Zelanda, koronavirüs salgınının yayılmasını durdurdu.

Başbakan Jacinda Ardern, hastalığın yayılmasını önlediklerini belirterek, virüsü "şu anda" ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede 1469 vaka kayıtlara geçerken, 19 kişi hayatını kaybetti.

"SAVAŞI KAZANDIK"

Açıklamasında, "Savaşı kazandık. Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz" diyen Ardern, halkı muhtemel rahatlamaya karşı uyardı.

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda'da öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek.

KALABALIK GRUPLAR ENGELLENECEK

Alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesine yönelik kısıtlamalar devam edecek. Ülkenin sınırları da kapalı kalmayı sürdürecek.

"YENİ VAKALARIN GÖRÜLMEYECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Yeni Zelanda Sağlık İdaresi Genel Müdürü Ashley Bloomfield, son günlerde vaka sayısında görülen düşüşe işaret ederek, "Bu bize, hastalığı ortadan kaldırma hedefine ulaştığımız konusunda güven veriyor. Bu yeni vakaların görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama vakalarımızın nereden geldiğini biliyor olacağız" dedi.

YENİ ZELANDA ERKEN TEDBİR ALDI

Salgının ilk haftalarında ülkedeki vaka sayısı onlarla ifade edilirken sıkı önlemler uygulamaya başlayan Yeni Zelanda, sınırlarını kapattı. Ülkeye gelen herkes karantinaya alındı.

Kapsamlı bir temas takibinin uygulandığı ülkede iş yerleri ve okullar kapatıldı. Çok sayıda kişiye test yapıldı.

"GÜNDE BİN VAKA GÖRÜRDÜK"

Modellemelere değinen Başbakan Ardern, "Tüm bunları erken bir zamanda yapmasaydık, günde ortalama bin yeni vaka görülecekti" dedi.