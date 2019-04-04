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Yeni Zelanda Başbakanı cüzdanını unutan anneye yardım etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, alışveriş yapmak üzere gittiği süpermarkette cüzdanını evde unutan bir annenin alışveriş ücretini ödedi.

İHA | 04.04.2019 - 15:24..
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Yeni Zelanda'da birkaç hafta önce meydana gelen cami saldırılarına karşı takındığı tutumla saygınlığını artıran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medyada ortaya çıkan olayın doğruluğunu onaylasa da konuyu konuşmada isteksiz davrandı.

"ÇÜNKÜ O BİR ANNE"

Twitter kullanıcısı Helen Burness, "Ardern, sanki onu yeterince sevmiyormuşuz gibi geçen gün süpermarkette, cüzdanını evde unutan ve çığlıklar atan iki çocuğu olan arkadaşımın alışveriş ücretini ödedi" şeklinde bir tweet paylaştı.

Ardern'e bugün, neden anneye yardım ettiği sorulduğunda, "Çünkü o bir anne" diye cevap verdi.

Geçtiğimiz haziranda Neve adında bir kız çocuğu dünyaya getiren 38 yaşındaki Ardern, dünyada görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olma unvanı kazandı. Başbakan daha sonra Neve'yi, New York'taki Birleşmiş Milletler toplantılarına götürdü.

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