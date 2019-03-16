Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Başbakan Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

2 YARI OTOMATİK, 2 AV TÜFEĞİ, BİR TABANCA

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, "Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim." dedi.

16 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES SİLAH ALABİLİYOR

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

2'Sİ AĞIR 42 YARALI VAR

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2’sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

TERÖRİSTLERİN "SUÇ GEÇMİŞİ" YOK

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, "Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya’da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya’da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz." ifadelerini kullandı.