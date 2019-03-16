taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 49 Müslümanında camide katledilmesinin ardından, ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini bildirdi.

AA | 16.03.2019 - 02:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Başbakan Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

2 YARI OTOMATİK, 2 AV TÜFEĞİ, BİR TABANCA

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, "Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim." dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

16 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES SİLAH ALABİLİYOR

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

2'Sİ AĞIR 42 YARALI VAR

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2’sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

TERÖRİSTLERİN "SUÇ GEÇMİŞİ" YOK

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, "Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya’da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya’da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

200
Ersun Yanal: Ritim bozukluğu yaşadık

Ersun Yanal: Ritim bozukluğu yaşadık

6
Kansere karşı 'terapi atölyesi'

Kansere karşı 'terapi atölyesi'

1
İzmir’deki göçük faciasında ikinci cesede ulaşıldı

İzmir’deki göçük faciasında ikinci cesede ulaşıldı

1
Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

2
Suriyeli sakat çocuklar, protez bacaklarıyla koşacak

Suriyeli sakat çocuklar, protez bacaklarıyla koşacak

0
Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı: Silah yasalarımız değişecek

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir