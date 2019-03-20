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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gelecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Dışişleri Bakanı Winston Peters’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Christchurch saldırısını üzerine görüşmek için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

İHA | 20.03.2019 - 10:32..
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters’ın, 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

OLASI YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇLI TÜRKİYE'YE GELECEK

Ardern, yaşananlar hakkında Erdoğan’ın doğru bir şekilde bilgilendirileceğini ifade ederek, "Başbakan yardımcımız Türkiye’de yapılan açıklamalar ile yüz yüze gelecek. O, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacı ile yüz yüze görüşmek için Türkiye’ye gidecek." dedi.

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