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Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Terör saldırısının ardından camilerde namaz kılan Müslümanlar için nöbet tutan, İslam'ı öğrenen binlerce insan var.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 08:00..
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısı, bütün dünyada derin üzüntülere yol açtı.

Terör saldırısının ardından çoğunluğu Hristiyan olan Yeni Zelanda halkı, onurlu bir duruş sergiledi.

CAMİLERE GELENLER İSLAM'I ÖĞRENDİ

Camilerin etrafında ve içinde nöbet tutmaya başlayan Yeni Zelandalılar, olası bir terör saldırısına karşı namaz sırasında sükunetle bekliyor. Ayrıca saldırıların gerçekleştiği camilere gelen halk, İslam dinini öğreniyor.

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor ViDEO

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Ülkede terör saldırısının ardından onlarca kişinin Müslüman olduğu belirtiliyor.

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

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