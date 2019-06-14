Yeni Zelanda katliamnıın faili suçsuz olduğunu savundu

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın son meyvesi Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da düzenlenen terör saldırıları olmuştu.

Bu saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tarrant akılalmaz bir savunma ile suçsuz olduğunu savundu.

SUÇSUZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, ‘‘Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur.’’ ifadelerini kullandı.

TERÖR SUÇUNDAN YARGILANMA TALEBİ

Savcılık, Polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.