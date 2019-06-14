taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8743
Euro
6.6271
Altın
1345.35
Borsa
90501.48
Gram Altın
254.261

Yeni Zelanda katliamnıın faili suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camide 51 kişiyi vahşice katledip 49 kişiyi kyaralayan Brenton Tarrant, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 08:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın son meyvesi Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da düzenlenen terör saldırıları olmuştu.

Bu saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tarrant akılalmaz bir savunma ile suçsuz olduğunu savundu.

SUÇSUZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, ‘‘Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur.’’ ifadelerini kullandı.

TERÖR SUÇUNDAN YARGILANMA TALEBİ

Savcılık, Polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

98
Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

22
Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

Mustafa Denizli, Traktör Sazi'ye imza attı

26
Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

10
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil 3 yayaya çarptı

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil 3 yayaya çarptı

8
Instagram çöktü

Instagram çöktü

20
Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir