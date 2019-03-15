Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

Dünyanın uç noktasındaki ülke Yeni Zelanda'da, cuma namazı vaktinde iki camiye düzenlenen saldırılarda, şu ana kadar 40 kişi hayatını kaybetti. 20'si ağır 48 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE'DEKİ İSLAM DÜŞMANLARI DA KAFALARINI ÇIKARDI

Saldırıya Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken, ülkemizdeki bazı İslam düşmanları olaydan kendine vazife çıkardı. Ekşi Sözlük'te 'mukemmeligindayanilmazhafifligi' kullanıcı adıyla yazan bir kişi, saldırıyla ilgili açılan konu başlığına saldırı anının videosunu kastedi,p "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." yorumunu yaptı.