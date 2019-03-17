Yeni Zelanda saldırısında hayatını kaybedenlerin ülkeleri

Yeni Zelanda polisi, hayatını kaybeden 50 kişinin isimlerinin aileleriyle paylaşıldığını, her bir kurbanın ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından ailelerine teslim edileceğini söyledi.

KAYIPLAR VAR

Keşmiş Lisesi, iki öğrencisinin ve okullarından mezun olan bir diğerinin kayıp olduğunu, bir öğrencilerinin de hastanede tedavi edilmekte olduğunu söyledi. Kayıp olanlar listesinde Ürdün, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Fiji ve Suudi Arabistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

DAVUT NEBİ, SALDIRGANIN ÜSTÜNE ATLAYAN KİŞİYDİ

Davut Nebi, cami katliamında hayatını kaybedenlerden ismi ilk açıklanan ilk kişi oldu. Afganistan’da doğan 71 yaşındaki Davud Nebi 1980 yılında Sovyet işgalinden kaçarak ailesi ile birlikte Yeni Zelanda’ya göç etmişti.

Saldırgan camiye girince Davut Nebi, cemaati korumak için saldırganın üzerine atladıldığı iddia ediliyor. Davut Nebi’nin oğlu Ömer, gazetecilere yaptığı açıklamada Davut Nebi’nin, mültecilere Filistinli, Irak, Suriyeli olusun hiç ayırım göstermeden el uzattığını söyledi.

SEYİD MİLNE 14 YAŞINDAYDI

Cami saldırısında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Seyid Milne’nin büyüyünce futbolcu olmak istiyordu. Seyid Milne, cuma günü annesiyle birlikte saldırının yapıldığı El Nur Camisi'ndeydi. Zeyid Milne’nin babası, oğlunun resmen öldüğünün kendisine bildirilmediğini ancak “Onun öldüğünü biliyorum. Onun bebekliğini hatırlıyorum. Doğduğu zaman da onu neredeyse kaybediyorduk. Küçük cesur bir asker. Onun karşısına çıkanın kim olduğuna önem vermeyen birisi tarafından vurulduğunu görmek çok zor. Onun nerede olduğunu biliyorum, o huzur içinde” dedi.

NAİM RAŞİT KATİLİ DURDURMAYA ÇALIŞTI

Aslen Pakistan Abat Abad’tan Naim ChristChurch’de öğretmendi. Naim, görüntülerde saldırganı durdurmaya çalışırken görüldü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıda ağır yaralanan Raşit’in hayatını kaybettiğini doğruladı. Naim’in kardeşi Hurşit Alim, videoyu görünce onunla gurur duyduğunu söyledi.

FARHAC AHSEN(30): HİNDİNSTAN

Hindistan vatandaşı olan elektrik mühendisi Ahsen 10 yıl önce çalışmak üzere Haydarabat’tan Yeni Zelanda’ya geldi. Evli olan Ferhac’ın 3 yaşında bir kızı ve 6 aylık bir kızı vardı.

HÜSNE ARA, KOCASINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Hüsne Ara Bangladeş vatandaşı. Ara, saldırı anında El Nur Camisi’nin kadınlar bölümünde bulunuyordu. Hüsne’nin kocası Ferududdin’in bir tekerlekli sandalye ile caminin erkekler bölümünde olduğu belirtildi. Hüsne’nin yeğeni, teyzesinin silah sesini duyar duymaz kocasını kurtarmak için erkekler bölümüne girdiği zaman vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Kocasının şu an hayatta.

HALİT MUSTAFA SURİYELİ MÜLTECİYDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Halit Mustafa, 2018’de Suriye’den güvenli gördükleri Yeni Zelanda’ya mülteci olarak gelmişti. Halit Mustafa’nın 18 yaşındaki bir oğlu hala kayıp.

AMCAD HAMİD (57)

Her cuma günü camiye gelen Doktor Amcad Hamid saldırıdan sonra bir daha görülmedi. Ailesi Amcad’ı kontrol ettikleri hiçbir hastanede bulamadıklarını, onun öldüğüne inandıklarını söyledi. Amcad’ın eşi Hahan, burada kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek kurmak için geldiklerini söyledi.

ADI BİLİNMEYEN AFGAN VATANDAŞLARI

Yeni Zelanda Afganistan Derneği, iki Afgan vatandaşının öldüğünü doğruladı. Ancak isimlerinin belli olmadığını söyledi.

HÜSEYİN EL-OMARİ(35): ARABİSTAN

Hüseyin Omari her cuma günü camiye gider, ardından anne babasının evinde yemek yerdi. Anne babası ile en son perşembe günü konuşmuştu. Hüseyin El Omari’nin babası Hazim el Umari, eşi Cennet Ezat ile birlikte 1190 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yeni Zelanda’ya gelmişti. Ailesi cami saldırısından beri Hüseyin Omari’den bir haberalamadıklarını söyledi.

MUHAMMED ABDUL HAMİD: ENDONEZYA

Yaşı bilinmeyen Muhammed Abdulhamit cami saldırısında öldüğü doğrulanan ilk Endonezyalı oldu. 7 Endonezyalının saldırı sırasında iki camide bulunduğu, 5 Endonezyalının sağ olduğu Endonezya’nın Yeni Zelanda konsolosluğu tarafından açıklandı.

4 PAKİSTANLININ YAŞLARI BİLİNMİYOR

Pakistan Dışişleri Bakanı, 4 Pakistan vatandaşı Süohyl Şahit, Seyid Cihandad Ali, Seyid Arib Ahmed ve Mahbub Harun'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşları konusunda açıklama ise yapılmadı. Pakistan vatandaşı 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

4 MISIR VATANDAŞI

Mısır Çalışma ve Göç Bakanlığı Yeni Zelanda cami saldırısında 4 vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Hayatını kaybeden Mısır vatandaşlarının Munir Süleyman, Ahmed Cemaleddin Abdul Gani, Eşref El-Mursi ve Aşre El Masri olduğu belirtildi.