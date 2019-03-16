Yeni Zelanda saldırısında kızı da kurşunların hedefi oldu

Dün Müslümanlara yönelik iki ayrı camide gerçekleştirilen vahşi terör saldırısının ardından kurtulanların acil müdahalelerine devam ediliyor. Olay sırasında kızıyla birlikte kurşunlanan bir baba, tedavi gördüğü hastanede kızı için dua istedi.

BABAYA 4, KIZINA 3 KURŞUN SIKTILAR

Daraghmeh, tedavi gördüğü hastanede, yakınlarının kayıtta olduğu kameraya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh’in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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