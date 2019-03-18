Yeni Zelanda silahlanma yasalarını değiştiriyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yapılan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Alınan kararlarla ilgili basına ve kamuoyuna önümüzdeki hafta Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı öncesinde detaylı bilgi vereceğim." dedi.

"TOPLUMU DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Ardern, "Böylece bu korkunç terör eyleminden 10 gün içerisinde toplumumuzu daha güvenli hale getireceğine inandığım reformları da açıklamış olacağız." diye konuştu. Ardern konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Ancak kabine öncesi basına sızan haberlerde, cami saldırılarında kullanılan yarı otomatik silahların yasaklanmasının gündemde olduğu belirtildi.