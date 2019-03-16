Kalın: Charlie Hebdo için yürüyenler Yeni Zelanda için de yürüyecek mi?

1 Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

2 Taklalar atan otomobilden sağ salim çıktı Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, sürücü ters dönen araçtan yaralanmadan çıktı.

3 Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu Jalisco eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde kanalizasyon ve tarlalara atılmış siyah torbalar için 19 adet ceset bulundu.

4 Monte edilen platinin vidaları unutulunca sakat kaldı Denizli'de bel fıtığı ameliyatı için yürüyerek gittiği hastaneden bastonla çıktığını ve omuriliğine monte edilen platine 2 vidanın takılmasının unutulduğunu iddia eden kadın, doktordan şikayetçi oldu.

5 ABD'nin F-35 programında 2,1 milyar dolarlık kayıt dışı Pentagon Teftiş Kurulunun raporu, uçak parçaları için harcandığı ifade edilen 2,1 milyar dolarlık fonun ne zaman ve hangi parçalar nedeniyle harcandığının bilinmediğini ortaya çıkardı.

6 Sivas’ta Pi günü kutlaması Her yıl 14 Mart'ta matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek kutlanan Pi Günü, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tarafından da kutlandı.