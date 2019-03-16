Yeni Zelanda teröristi 5 Nisan'a kadar gözaltında

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Brenton Harrison Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.
BATI MEDYASI, KATİLİN MAHKEME GÖRÜNTÜLERİNİ SANSÜRLEDİ
Teröristin mahkemeye getirildiği anın görüntü ve fotoğrafları, bazı Batılı medya kurumlarınca sansürlendi.
"KEFALET" TALEBİNDE BULUNMADI
Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.