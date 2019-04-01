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Yeni Zelanda teröristi cezaevi koşullarını beğenmedi

50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın, temel haklarından yoksun bırakıldığını iddia ederek hapishane şartlarından şikâyetçi olduğu belirtildi.

AA | 01.04.2019 - 03:52..
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Paremoremo'daki yüksek güvenlikli Auckland Cezaevinde tutulan Tarrant'ın, hapishane yönetimini şikâyet eden resmi bir dilekçe yazdığı belirtildi.

Diğer mahkûmlardan ayrı tutulan Tarrant, 24 saat gözetim altında bulunuyor. Ziyaretçi kabul etmesine izin verilmeyen Tarrant'ın televizyon, radyo ve gazetelere erişimi de yasak.

Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe yazan Avustralya doğumlu saldırgan, bunları sıraladı ve temel haklarının ihlal edildiğin savundu. Tarrant, durumunun kurallara uygun hale getirilmesini talep etti.

Yeni Zelanda teröristi cezaevi koşullarını beğenmedi

SÖZCÜ: KURALLARA UYGUN

Kurumun Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, 2004 yılında belirlenen disiplin hükümlerine ve uluslararası zorunluluklara uygun muamelede bulunduklarını aktardı.

Yeni Zelanda yasalarına göre mahkûmlar dışarıya telefon çağrısı yapma, e-posta alıp gönderme, tıbbı bakım, yeme içme, ziyaretçi kabulü, bilgi ve eğitim gibi haklara sahip. Ancak yasaya göre acil durumlarda mahkûmların bu hakları sınırlandırılabiliyor.

Christchurch kentindeki cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

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