Yeni Zelanda Türk dostluğunu bir kez daha gösterdi

Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı düzenlemesi ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybetmesi sonrası Yeni Zelanda Başbakanı ve halkının Müslümanların acılarını hissetmesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzak askerlerinin cenazelerinin Avustralya ve Yeni Zelanda'ya getirilmesini isteyen asker annelerine hitaben yazdığı mektuptaki sözleri hatırlattı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektup şöyle:

"EVLATLARINIZ BİZİM BAĞRIMIZDADIR"

“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar!

Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerleyanyana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”





AVUSTRALYALI BİR ANNENİN MEKTUBU

“Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını, alicenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana, bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında, huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı.

"BİZLER DE KENDİLERİNE ATA DEMEK İSTİYORUZ"

Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine Ata demek istiyoruz. Çünkü, yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler, ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük Ata’ya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla…”