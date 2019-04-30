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Yeni Zelanda'da bomba ihbarı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir paketin bulunması üzerine bomba imha ekipleri olay yerine geldi. 33 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

AA | 30.04.2019 - 09:58..
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

CADDE ÜZERİNDEKİ TÜM BİNALAR BOŞALTILDI

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Newcastle, Glasgow ve Harrow Caddeleri'ndeki tüm binalar boşaltıldı.

Polis, şüpheli paketin patlayıcı cihaz ve mühimmat olduğunu, bomba imha ekiplerinin cihazı imha ettiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kişinin Christchurch saldırıları ile bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

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