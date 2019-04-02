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Yeni Zelanda'da elma toplayan robotlar kullanılıyor

Elma toplayıcı robotlar, Yeni Zelanda'daki meyve bahçelerinde insanlar ile birlikte çalışıyor.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 13:24..
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Bu ayın başında robotik bir sistem, Yeni Zelanda'daki meyve bahçelerinde elma toplamaya başladı. Yeni Zelanda'nın en büyük gıda üreticilerinden biri olan T&G Global, bu teknolojiyi geliştirme aşamasında ABD'nin Abundant Robotics şirketi ile birlikte çalışıyor.

Baş işletme görevlisi Peter Landon-Lane, ''Mevsimlik işçi eksikliği nedeniyle mahsulün çoğunu ağaçta bırakmak zorunda kalıyoruz, çünkü yeterli sayıda işçimiz yok. İhtiyacımız olan işçi talebi günden güne artıyor ve gelecekte bu talebi karşılayabilmemiz için teknolojiden faydalanmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın elma toplayan robotları VİDEO

ROBOT ELMA TOPLAYICI NASIL ÇALIŞIYOR?

Elma toplama robotu, ağaçların içinde gezerek hangi elmanın olgun, hangi elmanın olgun olmadığını yapay görüş teknolojisi sayesinde algılıyor. Robot, daha sonra olgun elmaları ağaçtan koparmak için vakum kullanıyor.

Elma toplayıcı robotlar, aynı zamanda gece de çalışıp ağaçların en uzak dallarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Geliştirici şirket, bu toplayıcı robotları daha da geliştirerek bütün dünyaya yaymak istiyor.

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