taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm

70 yaşlarındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk can kaybı yaşanırken, Başbakan Jacinda Ardern, "Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." dedi.

İHA | 29.03.2020 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ölümcül koronavirüs nedeniyle Yeni Zelanda'da ilk can kaybı yaşandı.

Hayatını kaybeden hastanın yoğun bakımda tedavi gören 70 yaşlarındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 514 olarak açıklandı.

Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm

ALARM SEVİYESİ 4'E ÇIKACAK

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilen Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, yaşanan can kaybı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Koronayla mücadelenin üçüncü seviyeye çıktığını hatırlatan Ardern, "Bugün çok üzücü bir gün. Alarm seviyemizi 3'e yükselttik ve 48 saat içinde 4'üncü seviyeye geçeceğiz." dedi.

Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm

"EVDE KALIN"

Halka seslenen Ardern, "Bu virüsün yayılmasını durdurmak için neden bu kadar güçlü önlemler aldığımızı şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Kişilerle temasa geçmeden, en basit görevlerde rol oynayabilirsiniz. Evde kalın. Zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Vuhan'da isyan çıktı
Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Vuhan kentinde halk koronavirüs tedbirleri nedeniyle polise saldırarak, isyan çıkardı.
Çinlilerden Türkiye'ye koronavirüs desteği
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'ye başarı diledi.
Trump, günler sonra ilk kez Beyaz Saray'dan çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, 19 günlük karantina sürecinin ardından, USNS Comfort yüzen hastane gemisini Virginia eyaletindeki Norfolk deniz üssünden New York'a yolcu etti.
Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat desteğini sürdürürken, Hafter'in bir generali daha öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
180
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
173
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar
143
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
102
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
62
Vuhan'da isyan çıktı
Vuhan'da isyan çıktı
65
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur’un babası konuştu
90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir