Yeni Zelanda'da koronavirüsten ilk ölüm

Ölümcül koronavirüs nedeniyle Yeni Zelanda'da ilk can kaybı yaşandı.

Hayatını kaybeden hastanın yoğun bakımda tedavi gören 70 yaşlarındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 514 olarak açıklandı.

ALARM SEVİYESİ 4'E ÇIKACAK

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilen Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, yaşanan can kaybı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Koronayla mücadelenin üçüncü seviyeye çıktığını hatırlatan Ardern, "Bugün çok üzücü bir gün. Alarm seviyemizi 3'e yükselttik ve 48 saat içinde 4'üncü seviyeye geçeceğiz." dedi.

"EVDE KALIN"

Halka seslenen Ardern, "Bu virüsün yayılmasını durdurmak için neden bu kadar güçlü önlemler aldığımızı şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Kişilerle temasa geçmeden, en basit görevlerde rol oynayabilirsiniz. Evde kalın. Zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.