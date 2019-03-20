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Yeni Zelanda'da televizyonlar ezanı canlı dinletecek

Cuma günü okunacak ezan basın aracılığıyla tüm ülkede dinletilecek.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 08:17..
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçtiğimiz cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı İslam dünyasını yasa boğdu.

HALK BİRLİK MESAJI VERDİ

Bu olayın ardından nüfusunun çoğu Hristiyan olan Yeni Zelanda'da halk teröre karşı birlik mesajı verdi. Okullarda ezan sırasında saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni Zelanda'da televizyonlar ezanı canlı dinletecek

ANMA PROGRAMI OLACAK

Bu cuma terör saldırısının üzerinden tam 1 hafta geçmiş olacak. Saldırının yapıldığı gün ve saat için anma programları düzenlendi. Ayrıca cuma namazı için okunacak ezan Yeni Zelanda kanallarında canlı yayınlanacak.

Yeni Zelanda'da televizyonlar ezanı canlı dinletecek

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