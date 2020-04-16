Yeni Zelanda'da yönetici maaşları yüzde 20 azaltıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Yeni Zelanda, örnek bir kararı hayata geçirdi.

Başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında 6 ay boyunca yüzde 20 kesinti yapılması kararlaştırıldı.

Başbakan Jacinda Ardern'in yıllık geliri 459 bin Yeni Zelanda doları düzeyinde... Ardern'in maaşından kesintiyle birlikte yaklaşık 45 bin dolar azalmış olacak.

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN MAAŞINDAN KESİNTİ KARARI

Ardern'in yardımcısı Winston Peters'in maaşından yaklaşık 33 bin dolar azaltılacak. Kabinedeki bakanların her birinden yapılacak kesinti ise yaklaşık 27 bin dolar.

"FARKI KAPATMANIN VAKTİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ardern, "Şimdi Yeni Zelanda'da farklı görevlerde bulunan insanlar arasındaki farkı kapatmanın zamanı. Yürütme organından sorumluyum ve harekete geçebileceğimiz yer de burası" diye konuştu.

(Jacinda Ardern)

MUHALEFET LİDERİNDEN KESİNTİ TALEBİ

Muhalefet lideri Simon Bridges da maaşının gönüllü olarak azaltılması talebinde bulundu.

Maaş kesintisinin, koronavirüsle mücadele eden görevlileri kapsamayacağı belirtildi.

"LİDERLİK VE DAYANIŞMA GÖSTERGESİ"

Jacinda Ardern, hükümetin en çok para kazanan politikacılarının koronavirüsle en ön safta savaşanlarla ve geçim kaynaklarını kaybedenlerle “liderlik ve dayanışma” göstermesinin önemli olduğunu söyledi.

(Simon Bridges)

YENİ ZELANDA'DA BİLANÇO

1300'den fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda, üç haftadır karantina altında bulunuyor.