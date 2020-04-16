taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.904
Euro
7.5158
Altın
1723.44
Borsa
96393.99
Gram Altın
383.086
Bitcoin
47649.95

Yeni Zelanda'da yönetici maaşları yüzde 20 azaltıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki üst düzey yöneticilerin maaşının 6 ay boyunca azaltılması kararını aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yeni Zelanda'da yönetici maaşları yüzde 20 azaltıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Yeni Zelanda, örnek bir kararı hayata geçirdi.

Başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında 6 ay boyunca yüzde 20 kesinti yapılması kararlaştırıldı.

Başbakan Jacinda Ardern'in yıllık geliri 459 bin Yeni Zelanda doları düzeyinde... Ardern'in maaşından kesintiyle birlikte yaklaşık 45 bin dolar azalmış olacak.

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN MAAŞINDAN KESİNTİ KARARI

Ardern'in yardımcısı Winston Peters'in maaşından yaklaşık 33 bin dolar azaltılacak. Kabinedeki bakanların her birinden yapılacak kesinti ise yaklaşık 27 bin dolar.

"FARKI KAPATMANIN VAKTİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ardern, "Şimdi Yeni Zelanda'da farklı görevlerde bulunan insanlar arasındaki farkı kapatmanın zamanı. Yürütme organından sorumluyum ve harekete geçebileceğimiz yer de burası" diye konuştu.

Yeni Zelanda'da yönetici maaşları yüzde 20 azaltıldı

(Jacinda Ardern)

MUHALEFET LİDERİNDEN KESİNTİ TALEBİ

Muhalefet lideri Simon Bridges da maaşının gönüllü olarak azaltılması talebinde bulundu.

Maaş kesintisinin, koronavirüsle mücadele eden görevlileri kapsamayacağı belirtildi.

"LİDERLİK VE DAYANIŞMA GÖSTERGESİ"

Jacinda Ardern, hükümetin en çok para kazanan politikacılarının koronavirüsle en ön safta savaşanlarla ve geçim kaynaklarını kaybedenlerle “liderlik ve dayanışma” göstermesinin önemli olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da yönetici maaşları yüzde 20 azaltıldı

(Simon Bridges)

YENİ ZELANDA'DA BİLANÇO

1300'den fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda, üç haftadır karantina altında bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Tahliyesine sevinemeden, yanlışlıkla vurularak öldü
Ürdün'de hapishaneden çıkan bir kişi, kutlamalar sırasında akrabası tarafından yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.
ABD'de karantinaya silahlı protesto
ABD'de koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, tepkilerle karşılaştı. Silahlanan bir grup gösterici, uygulamaların gevşetilmesini istedi.
Koronayı yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı iddiası
Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs, yarasa yiyen köpekler aracılığıyla yayıldı.
İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı
İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Benny Gantz, 48 saat içerisinde başarılı olamadı. Hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlenecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
242
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
51
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
116
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
50
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
56
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
123
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
Türk bayrağının renkleri, Tiflis Kulesi'ni süsledi
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir