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Yeni Zelanda'daki cami saldırısından kurtulan Türk

Yaralı olarak kurtulan Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 17:25..
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Yeni Zelanda'daki cami saldırısından kurtulan Türk

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan, yaralı kurtulan iki Türk'ten biri.

PENCEREDEN KAÇTI

Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısından kurtulan Türk

“TAKLİT YAPTIĞIMIZI ANLAYINCA BİZE DE SIKTI”

Boztaş saldırı anını şöyle anlatıyor "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"

Saldırıdan kurtulan Türk, olay anını anlattı

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.

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