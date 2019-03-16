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Yeni Zelanda'daki saldırı, Avustralya'yı alarma geçirdi

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası, terörist Brenton Harrison Tarrant'ın memleketi Avustralya'daki güvenlik önlemleri arttırıldı.

AA | 16.03.2019 - 07:57..
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Victoria Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Christchurch'teki kanlı terörist saldırılar nedeniyle hafta sonu güvenlik önlemleri eyalet genelinde fazlalaştırıldı.

"EYALETİMİZ İÇİN TEHDİT BULUNMUYOR"

Yeni Zelanda’daki katliamın, Victoria eyaleti için tehdit oluşturduğunu gösteren kanıt bulunmadığını vurgulayan Komiser Wendy Steendam, ''Bu tür olayların insanların kendi topluluklarında kaygı duymalarına, korkmalarına, endişe duymalarına yol açtığını biliyoruz. Victoria toplumunun güvenliğinin, Victoria Polisinin önceliği olduğunu tekrarlamak istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlerin, hafta sonu Melbourne’de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix yarışları ve Victoria İslam Konseyi'nin eyalet genelindeki camilerde düzenleyeceği ‘‘Cami Açık Günü’’ etkinliklerin olduğu yerlerde yoğunlaştırılması bekleniyor.

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