Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

ABD'de Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul eden savunma istihbaratçısı Ron Rockwell Hansen, savcılarla vardığı anlaşma sonucu 15 yıl hapis cezası aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçı sonrası şampiyonluk yarışını yorumlarken, taraftarlara da bir mesaj verdi.

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'Esrarengiz fareler' Ağrı Dağı'nı sevdi

Ana vatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'esrarengiz fare' ve 'koypu' olarak bilinen su maymunları, Ağrı Dağı'nın sulak alanlarındaki yaşama kolayca adapte oldu.