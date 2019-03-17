Yeni Zelanda'daki saldırıda şehit sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirtti.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ AİLELERİYLE PAYLAŞILDI
Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.