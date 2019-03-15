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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası Avrupa'da önlem

İngiltere ve Fransa camilerin çevresinde polislerin devriye attığını açıkladı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 16:16..
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Yeni Zelanda’da en az 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından Avrupa’da camilerin çevresinde özel güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

EN BÜYÜK MÜSLÜMAN NUFÜS FRANSA'DA

İngiltere’de camilere ek güvenlik sağlanacağı açıklanırken, Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Fransa da ibadethanelerin etrafındaki güvenlik önlemlerini artırıyor. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Dini mekânların çevresinde devriyeler yapılacak” dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası Avrupa'da önlem

"SİZİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İngiltere’de ise bugün cuma namazı için camilere güvenlik desteği sağlanacağı açıklandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “Londra’daki Müslümanları, sizi desteklemek ve korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımız konusunda temin etmek isterim. Polisle düzenli temas halindeyim ve bugün cuma namazı için mescitlerin etrafında daha fazla varlık gösterecekler” dedi.

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