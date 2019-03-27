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Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı çıktı

Avusturya emniyeti, aşırı sağcı 'Kimlikçiler Hareketi' sözcüsü Martin Sellner'in evinde, Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ı katleden Avustralyalı teröristle bağlantısı olduğu gerekçesiyle arama yaptı.

AA | 27.03.2019 - 05:07..
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Graz Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kimlikçiler Hareketi sözcüsü Sellner ve Christchurch'te iki camiye terör saldırısı düzenleyen terörist arasında bağlantı olma ihtimali nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, aşırı sağcı Seller'in evinin arandığını bildirdi.

TERÖRİSTİN SOYADIYLA AYNI HESAPTAN PARA AKTARIMI

Bacher, Sellner'in banka hesaplarının polis tarafından takip edildiğini belirterek, Sellner'e bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığını, yardımı yapan kişinin kullandığı elektronik posta hesabındaki soyadıyla teröristin soyadının aynı olduğunu ifade etti.

Sellner'in evinde dün gerçekleştirilen aramada, elektronik iletişim araçlarına el konulduğu aktarıldı.

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı çıktı

KURZ: "BAĞLANTILARI AYDINLATILMALI"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Josef Moser ile görüştüğünü belirterek, "Christchurch saldırganı ile Kimlikçiler Hareketi üyeleri arasındaki her bağlantı, tam anlamıyla ve kararlılıkla aydınlatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı çıktı

KURZ'A FPÖ TEPKİSİ

Öte yandan ülkenin önde gelen gazetecileri, koalisyonun aşırı sağcı kanadı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Kimlikçiler Hareketi arasındaki ilişkinin de açıklığa kavuşturulması çağrısında bulunarak, Kurz'a sosyal medyada tepki gösterdi.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı teröristin 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaştı.

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