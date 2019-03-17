Yeni Zelandalı teröristin ailesi üzgün

Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin ardından anma törenleri düzenlenip birlik mesajları verilirken, katliamın faili terörist Brenton Tarrant'ın ailesi açıklama yaptı.

AİLE ÖZÜR DİLEDİ

Tarrant'ın 81 yaşındaki anneannesi Marie Fitzgerald, saldırıları ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. "Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor" diyen Fitzgerald, gözyaşları içinde "Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz" diyerek özür diledi.

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torununu ‘kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk' olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.

ANNESİ DERS VERİRKEN ÖĞRENDİ Avustralya basını, Tarrant'ın öğretmen olan annesi Sharon'ın haberi bir İngilizce dersinin ortasında okul müdüründen aldığını, anne ile kardeşi Lauren'in polis tarafından korunduğunu da yazdı.

Avustralya basının peşine düştüğü aile çok üzgün olduklarını söylerken, Tarrant'ın annesi ve kız kardeşinin polis korumasına alındığı belirtildi.



