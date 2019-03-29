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Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Başbakan Ardern'in de katıldığı anma töreninde, dünyaya çok önemli mesajlar verildi.

AA | 29.03.2019 - 09:27..
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Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Christchurch'teki Hagley Park'ta düzenlenen törene; Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks’in yanı sıra 59 ülkeden temsilciler katıldı.

SANATÇILAR PARÇALAR SESLENDİRDİ

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Al Nur ve Linwood camilerinde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunması sırasında duygusal anların yaşandığı belirtildi. Sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks terör kurbanları için parçalar seslendirdi.

Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

BAŞBAKAN AREDERN'İN MESAJI

Konuşmasına Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilinde başlayan ve konuşması ayakta alkışlanan Başbakan Ardern, "Dünya, aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım." ifadelerini kulandı.

Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Ülke tarihinin en karanlık gününden 14 gün sonra tekrar bir araya geldiklerini ifade eden Ardern, "Bu sorunlarla tek başımıza başa çıkamayız, bunu hiçbirimiz yapamaz. Onlara verilecek cevap, etnik kökene, güç tabanına ve hatta hükümet biçimlerine dayanmayan, iç sınırlarla sınırlandırılmayan, basit bir konsepte dayanıyor. Bu cevap insanlığımızda yatıyor." şeklinde konuştu.

"TERÖR MAĞDURLARI BİZİ SELAM VEREREK KARŞILIYOR"

Terör mağdurlarının acılarını hafifletecek kelime bulmakta güçlük çektiğini ancak her gittikleri yerde terör mağdurlarının kendilerini büyük bir olgunluk içinde "Esselamu aleyküm’’ diyerek karşıladıklarını hatırlatan Ardern, bu selamın önemine dikkati çekti.

Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Ardern konuşmasında, "Hangi kelime kaybedilen 50 erkek, kadın ve çocuğun acılarını yeterinde ifade edebilir? Nefret ve şiddetin hedefi olan Müslüman cemaatimizin sıkıntılarını hangi kelimeler kapsayabilir? Zaten önceden çok acılar çekmiş bir şehrin kederini hangi kelimeler anlatabilir? Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamu aleyküm; barış sizinle olsun." ifadelerine yer verdi.

"BU YÜZDEN BARIŞI SEÇTİM, SEVGİYİ SEÇTİM VE AFFETTİM"

El Nur Camisi'ndeki terör saldırasında eşini kaybeden ve anma töreninde teröristi affettiğini tekrarlayan Farid Ahmed, "Sevgi, özen ve merhamet dolu, cömertçe affedebilecek bir kalp istiyorum. Bu kalp başka hayatların kaybolmasını istemiyor, bu kalp benim çektiğim acıları ve başka bir insanın böyle acıları çekmesini istemiyor. Bu yüzden barışı seçtim, sevgiyi seçtim ve affettim." dedi.

Yeni Zelandalılar terör kurbanlarını unutmadı

Hayatını kaybedenlere ve yaşayanlara dua ettiğini ayrıca kimseden nefret etmediğini vurgulan Farid Ahmed'in, "Bu benim inancım ve Allah'ın bana öğrettiği şey bu. Ondan nefret etmiyorum ve ondan nefret edemiyorum. Kimseden nefret edemem." ifadelerini kullanması, törene katılanların takdirini topladı.

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