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Yeniden Refah Partisi 31 Mart için tarafını belli etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti ile ittifaka giren Saadet Partisi'ni eleştirdi.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 18:49..
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Yeniden Refah Partisi 31 Mart için tarafını belli etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediğinin altını çizerek "Partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız’ı ve Milli Görüş’ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamız’ı siyasete alet etmektir" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, CHP, HDP ve İyi Parti İttifakı'na destek veren Saadet Partisi'ne verilen oyların Milli Görüş'e verilmiş sayılmayacağının altını çizdi.

AK Parti'nin son 17 yılda hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir.Ülkemizde son 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri’nin, Kuran Kursları’nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bütün bunlar; 1000 senedir İslam’ın bayraktarlığını yapmış milletimizi ve bizleri elbette ki memnun etmiş adımlardır, önemli hizmetlerdir.Devlet kademelerinde, bürokraside bu ülkenin dindar ve inançlı evlatlarının görev almaları, yıllardır süregelen askeri vesayetin kaldırılması da son derece olumlu gelişmeler olmuştur"

SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL ETMİYOR

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş çizgisini istismar ettiğini vurguladı.

Erbakan şu ifadelere yer verdi:

"Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde ‘gizli’ veya ‘açık’ ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır.Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır.Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız’ı ve Milli Görüş’ü temsil etmek değil, “Milli Görüş ve Erbakan Hocamız’ı siyasete alet etmektir"

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