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Yenikapı'da pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

İstanbul Yenikapı'da 'kısa mesafe' pazarlığı yapıp bir yolcuyu tartaklayan taksicilerin hem aracı 30 gün süreyle bağlandı, hem de 4 bin 530 lira para cezası kesildi.

İHA | 28.03.2019 - 09:49..
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Yenikapı'da pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

Geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı.

TAKSİCİLER ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

ARAÇLAR BAĞLANDI

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, dün sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araçlar ise 30 gün boyunca bağlandı, sürücüler trafikten men edildi.

Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler ceza aldı VİDEO

SÜRÜCÜLERE TOPLAMDA 4 BİN 530 LİRA PARA CEZASI

Sürücülere; “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından ceza kesildi.

Trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası verildi.

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