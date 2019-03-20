Yenikapı’ya cruise limanı inşa edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Gazetesi Gündem toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yenikapı’ya cruise gemileri için liman yapacaklarını açıklayan Ersoy, 2019 yılında 53 milyon turist hedeflediklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Gazetesi Gündem toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı” etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

GÖBEKLİTEPE’Yİ 2019 TANITIM STRATEJİLERİMİZİN MERKEZİNE ALDIK

Turizmde Göbeklitepe’yi çok iyi bir silah olarak kullanacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Göbeklitepe’nin güzel bir avantajı var. Tarihin sıfır noktası. Sloganı çok başarılı. Daha kazılar çevresi devam ediyor. Baktığınız zaman eksi 13 binli yıllara kadar gidebileceği öngörülüyor. Bütün tarihçiler şimdi öngörüleri baştan yazacaklar. Bütün tarihe bakış açısını değiştiriyor Göbeklitepe’yi 2019 tanıtım stratejilerimizin merkezine aldık.” diye konuştu.

YENİKAPI’YA CRUISE LİMANI YAPILACAK

Yenikapı’ya cruise gemileri için yeni bir liman yapılacağının müjdesini de veren Ersoy, “Cruise gemisi yolculuğu planları 2-3 seneden önce yapılıyor. Ne olacak diyorsanız bu sene de ciddi artış olacak ama 2020 itibariyle ciddi artışlar başladı zaten. Mayıs 2020’de Galataport açılacak. Anacak bu sadece 2020 yılını kurtarır çünkü 3 cruise gemisi yanaşabilecek. 2021 itibariyle yeni bir cruise limanına ihtiyacımız var. Yenikapı için bir planlama yapılıyor. Birkaç ay içinde ihalesi yapılacak.” dedi.

2019 YILINDA 53 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

2019 yılı turizm beklentilerini de açıklayan Bakan Ersoy, “Geçen sene 46.1 milyon turist sayısını yakaladık. Bu sene 52-53 milyon bandına oturmasın bekliyoruz. 29.5 miyar dolar döviz geliri elde ettik. Bu sene 38 milyar dolar gibi bir hedef koyduk. Ona konsantreyiz. Kişi başı turist gelirine çok takılmayın. Kişi başı gecelik turist gelirine bakın. Doğru rakam odur. Bizde de artış başladı. 2017 yılında gecelik turist başı gelir 62.5 dolar iken geçen sene 66.5 bandına yaklaştı. 2019 yılında 73 dolar olacağını öngörüyoruz. Kişi başı gecelik geliri arttırmamız lazım.” dedi.