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Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Ünlü oyun serisi Call of Duty'nin Modern Warfare 2 oyunu, yenilenen grafikleriyle kullanıcılarla buluşacak. İşte oyuna ait ilk fragman...

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Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Ünlü oyun serisi Call of Duty, geçmiş yıllarda en çok oynanan oyunlarını yeniden düzenleyerek grafiklerini iyileştiriyor ve yeniden kullanıcılara sunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Call of Duty: Modern Warfare oyunu 'Remastered' etiketiyle kullanıcılara sunulmuştu.

Şimdi ise Modern Warfare serisinin ikinci oyunu, yeni grafikleriyle piyasaya sürülecek. Eski oyunla aynı hikayeye ve mekanlara sahip olacak oyunda, grafikler günümüz teknolojilerine uyarlanmış bir şekilde yer alacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered fragmanı - VİDEO

31 MART'TA YAYINLANABİLİR

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyunu hakkında bazı sızıntılar gerçekleşti. Yeni iddialara göre oyun, 31 Mart (bugün) tarihinde yayınlanacak. Hatta oyuna ait birçok ekran görüntüsü ve video şimdiden internette paylaşılmaya başlandı.

call-of-duty

call-of-duty

call-of-duty

call-of-duty

Instagram: @eshteknoloji

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

Yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandıYenilenen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fragmanı yayınlandı

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