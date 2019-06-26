Yenipazar’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir sürücü kaza yaptı.

Bünyamin Bedir yönetimindeki otomobil, Seyhan Aydın’ın kullandığı saman yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Bünyamin Bedir yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Yenipazar-Nazilli yolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.









