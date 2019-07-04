Yer çekiminin olmadığı 7 turistik yer

Dünyada ne yerler var. Bunlar arasında en dikkat çekeni benim açımdan yer çekiminin olmadığı yerler. Bu noktalarda sular aşağıya doğru akmıyor, arabalar kendiliğinden yokuş yukarı çıkabiliyor, ayaklarınız yerden kesiliyor ve havada asılı kalıyorsunuz. Fizik kuralları bize bunun mümkün olmadığını söylüyor ama, yer çekimi yasalarının işlemediği yerlere gelin birlikte bakalım...

İNGİLTERE’NİN TERS AKAN ŞELALESİ

İngiltere’de Mallerstang Edge bölgesinde bulunan yaklaşık 78 metre yüksekliğindeki şelale, ters yöne doğru akıyor. Bunun nedeniyse şiddetli rüzgâr. Rüzgar burada öyle güçlü ki aşağıya inen suyu yukarı doğru itiyor ve ortaya bu güzel görüntü çıkıyor.

ABD’DEKİ GİZEMLİ EV

Amerikalılar, Yasak Toprak olarak adlandırdıkları bu gizemli yeri büyülü olarak tanımlıyor. Bu ev, Oregon Vortex yakınlarında bir ormanda, inşa edilen küçük bir kulübe. Yerliler burada, her şeyi kontrol eden küresel bir güç olduğuna ve bunun insanların gerçeklik algısını etkilediğine inanıyor. Burada tutunmadan yürümek imkansız gibi bir şey. Odanın içindeyse, hiçbir yere yaslanmadığı halde dik olarak duran bir süpürge bulunuyor. Son derece ürkütücü olan bu yerin sırrına bilim insanları bile inanamıyor.

ARABALAR KENDİ KENDİNE YOKUŞ ÇIKIYOR: ERMENİSTAN ALAGÖZ DAĞI

Alagöz Dağı, Türkiye – Ermenistan sınırında yer alan fizik kurallarına karşı gelen bir diğer yer. Burada motoru durdurulan arabalar, kendi kendine yukarı doğru ilerliyor, yokuş çıkıyor. İnsanları şaşkına çeviren bu görüntü nedeniyle binlerce turist her yıl dağı ziyaret ediyor. Ayrıca bölgenin yakınlarında yukarıya doğru akan bir nehir de bulunuyor. Bölgede yaşayan insanlar da, yokuş çıkmanın, yokuş inmekten daha kolay olduğunu anlatıyor.

HAVA AKIMI VE BASINCIN EN İYİ ÖRNEĞİ: NEVADA ABD

221 metre yüksekliğinde olan bu barajdan aşağıya su döktüğünüzde, su aşağıya doğru akmıyor aksine yukarı doğru çıkacak. Yer çekimi yasalarına meydan okuyan bu barajda, attığınız nesneler de aşağıya düşmeyip, havada asılı halde duracak. Bu olayların nedeni ise; basınçtan dolayı oluşan hava akımı.

DAĞCILAR BİR TÜRLÜ TIRMANAMIYOR: ŞEYTAN KULESİ- ABD

Adeta bir heykeltıraş oymuş gibi bir şekle sahip olan Şeytanın Kulesi, Wyoming’in en önemli simgelerinden biri haline geldi. Dağcıların hayranı olduğu bu yer, onları da hayrete düşürüyor. Çünkü dağcılar, bu dağa tırmanamadıklarını söylüyor. Çünkü dağın şekli dolayısıyla 386 metrelik bu dağa tırmanmak da inmek de bir hayli zor.

GÜNEY KORE’NİN GİZEMLİ YOLU

Tıpkı Alagöz Dağı’na olduğu gibi Jeju Adası’ndaki bu yolda da boş şişeler yokuş aşağı değil, yukarı doğru hareket ediyor. Yer çekimine karşı gelen bu yol sayesinde Jeju Adası, turizm merkezi haline geldi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan adayı ziyaret edenler, bu yola gelip boş şişelerini yokuş yukarı yuvarlıyorlar.

UÇURUMDAN DÜŞMEYEN DAVASKO KAYASI: ARJANTİN

Binlerce yıl boyunca bir kaya yığınının ucunda asılı halde duran ve ağırlığı 300 tondan fazla olan Davasko Kayası, 25 Şubat 1912 yılında yer çekimine yenik düştü. Aradan geçen 95 yıldan sonra ise, Davasko Kayası’nın yerine plastik bir kopyası konuldu. 9 ton ağırlığında olan kopya, büyük bir kaya parçasına sabitlenmiş olarak duruyor.