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İstanbul'da yere tükürme diyene dayak, araya giren kadına yumruk

Esentyurt'ta yere tükürme uyarısı yapan adama saldıran 7 kişi, araya girmek isteyen kadına da şiddet uyguladı.

DHA | 28.10.2019 - 16:22..
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İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı günü akşamı, yoldan geçen gruptaki bir kişinin yere tükürmesi üzerine uyarıda bulunan Birol Ş. saldırıya uğradı.

Yoldan geçen bir kadın ise saldırıya engel olmak isteyince, gruptaki kişilerden birisi kadına yumruk attı.

''EVDE DE YERE TÜKÜRÜYOR MUSUN?''

Birol Ş. yere tüküren kişiye, "Evde de yere tükürüyor musun?" deyince 7 kişi tarafından dövülmeye başladı.

İstanbul'da yere tükürme diyene dayak, araya giren kadına yumruk

ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN KADINA YUMRUK ATTILAR

Saldırganları mahalle sakinleri uzaklaştırmaya çalışırken, bir kadın da saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak gruptakilerden biri, kadına da yumruk attı.

Yola tükürenlere tepki gösterdi dayak yedi VİDEO

İstanbul'da yere tükürme diyene dayak, araya giren kadına yumruk

OLAY YERİNE EKİP GELDİ

Birol Ş.'yi döven saldırganlar uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul'da yere tükürme diyene dayak, araya giren kadına yumruk

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yere tüküren kişiyi uyardığı için dayak yediği belirtilen Birol Ş. ve kadının, "mahallenin gençleri" diyerek şikayetçi olmadığı belirtildi.

İstanbul'da yere tükürme diyene dayak, araya giren kadına yumruk

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan  Birol Ş.'nin dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yanına gelen gruptakiler yumruklarla saldırıyor. Bu sırada orada olan bir kişiler kavgayı ayırmaya çalışıyor, ancak şüpheliler araya girmek isteyenleri uzaklaştırıyor. Yoldan geçen bir kadın da adamın darbedilmesini önlemek için araya girmeye çalışıyor. Birol Ş.'nin önüne geçip, kollarını açarak şehir eşkıyalarını uzaklaştırmaya çalışan kadına, saldırganlardan biri yumruk atıyor.

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