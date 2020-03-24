Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

Adıyaman’da Hayathanem Kütüphanesi’nin sosyal medyada başlattığı kitap hediye paylaşımı, belediyenin de katılımıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak evlere kitap servisine dönüştü…

ABD Başkanı Trump, Chloroquine ilacının koronavirüse iyi gelme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Ülkede ilacı içen kişi canından oldu.

6

Micellar su nedir

Micellar ya da Türkçede misel su; ciltteki makyaj ve yağ kalıntılarının temizlenmesinde yardımcı olan içeriğe sahip olan bir temizleme suyudur.