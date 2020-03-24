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Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

Ordu’da baygınlık geçirerek yere yığılan şahsa, korona endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

İHA | 24.03.2020 - 16:14..
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

VİRÜS ŞÜPHESİYLE YANINA YAKLAŞAMADILAR

Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşlar, virüs şüphesiyle yerde yatan şahsın yanına yaklaşamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı güvenlik önlemi alarak, 112 Acil Servis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede gelen 112 ekipleri, yerde yatan şahsın ilk olarak ateşini ölçtü. Sağlık ekipleri gerekli tedbirleri alarak, şahsı hastaneye götürdü.

Fenalık geçiren şahsın alkollü olduğu iddia edilirken vatandaşlar, bu tür olaylarda yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

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