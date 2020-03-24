Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse yaklaşamadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, aniden fenalaşarak yere yığıldı.
VİRÜS ŞÜPHESİYLE YANINA YAKLAŞAMADILAR
Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşlar, virüs şüphesiyle yerde yatan şahsın yanına yaklaşamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı güvenlik önlemi alarak, 112 Acil Servis ekiplerinin gelmesini bekledi.
Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede gelen 112 ekipleri, yerde yatan şahsın ilk olarak ateşini ölçtü. Sağlık ekipleri gerekli tedbirleri alarak, şahsı hastaneye götürdü.
Fenalık geçiren şahsın alkollü olduğu iddia edilirken vatandaşlar, bu tür olaylarda yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.