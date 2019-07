taraftar değil haberciyiz GİRİŞ

CANLI TV

ARŞİV

Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde. Dolar 5.6917 Euro 6.3816 Altın 1392.78 Borsa 98501.45 Gram Altın 255.267 İstanbul Ankara İzmir Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Mersin Iğdır Isparta Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Yerebatan Sarnıcı nedir Dönemin Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için inşa edildi. Haberler İpucu Whatsapp ile paylaş

İlk Çağ’da kentin su ihtiyacını karşılamak için yapılan sarnıç, günümüzde içinde su bulunsa dahi sadece tarihi eserler arasında yer alarak, ziyaretçilerin görüşüne sunuluyor. UZUN SÜRE HİZMET VERDİ 6. yüzyılda imparator İustinianos tarafından yaptırılan sarnıç, Osmanlı Dönemi’nde de uzun süre halkın su ihtiyacını karşıladı. Sarnıç içerisinde yer alan su, Cebeciköy Kemeri ile 19 km uzaklıkta yer alan Belgrad Ormanı’ndan elde edildi. 336 SÜTUNDAN OLUŞUYOR Uzunluğu 140 metre olan Yerebatan Sarnıcı’nın genişliği 70 cm olup yüksekliği ise 8 metredir. Sarnıcın içerisinde 80.000 metreküp su bulunuyor. Sarnıcın üst kısmı kapalı olup bu kısımda 12 sıra halinde dörder metre aralıklarla dizilen 336 sütun yer alıyor. MEDUSA BAŞI Sarnıcın kuzeybatı köşesinde yer alan iki sütun, altında kaide olarak yapılan iki Medusa başıyla Roma Dönemi’nin heykeltıraşlık sanatına da örnek gösterilir. 4. yüzyıla ait olan Medusa başlarının hangi yapıdan alındığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Medusa başlarının biri yan biri ise ters çevrilmiş görünümdedir. Çok tanrılı dinden, tek tanrılı dine geçişi temsil ettiği düşünülen Medusa başları hakkında pek çok rivayet bulunuyor. Bir inanışa göre; ona bakan kişilerin taşlaştığı düşünülmektedir. ARAP ORDUSU TEHLİKESİ Diğer inanışa göre ise Justinianus, Arap ordularının İstanbul’a doğru yola çıktığını öğrenir ve sarnıcın hızlı şekilde yapılmasını ister. Sütun kaidesi olarak kullanılan taşların özelliği düz, yatık ya da ters şekilde dizilmesi. Bu aşamada estetik görünüm bir kenara bırakılarak sarnıcın kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. Facebook'ta paylaş

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Twitter'da paylaş Google+'da paylaş

Google+'da paylaş Yorum Yap Bu reklam google tarafından sağlanıyor ?

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line