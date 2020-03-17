Yerebatan Sarnıcı’nda başlayan fantastik dünya: Kaosun Kalbi

Koray Sarıdoğan, bir edebiyat mecrası olan KalemKahveKlavye.com’un kurucu editörü. Çoğunlukla edebiyat araştırma ve eleştirileri, kitap incelemeleri, alternatif kültür ve ezoterik araştırmalar üzerine yazılar yazan Sarıdoğan, ‘Kadran Kadraj’ adını verdiği ilk romanını 2015’te yayımlamıştı. Şimdilerde ise, oluşturduğu Mavi Ejder Serisi’nin ilk kitabı, Kaosun Kalbi ile raflarda.

Kaosun Kalbi, ezoterik araştırmalar üzerine kurulu. Ayrıca ezoterik inançlar, paralel evrenler, mistik inanışlar, Nazi hayranlığı gibi birbirinden uzakta düşündüğümüz konuları bir arada sunan, soluksuz bir macera…

(Koray Sarıdoğan)

KAOSUN KALBİ

Romanın ana karakteri, bir sebep göstermeden öylece giden annesi ve onun peşine düşen babasının yokluğunda yalnızlığına sığınan bir genç; Tibet! Yazarı, şu cümleden yola çıkıyor olmalı tam da burada:

“Kimse sandığı kadar yalnız değildir. Kahramanlar dahil…”

Tibet, yalnızlığın içinde açtığı boşluğu hayatına girecek pek çok şey ile dolduruyor. Kendi geçmişini keşif yolculuğu ve henüz fikir sahibi olduğu süper gücü, okuru da yanında sürüklediği bir maceraya dönüşüyor. Ve bu yolculuk, ona büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul’un da bilinmez kapılarını aralıyor…

Her şey, yeniden, İstanbul’da, Yerebatan Sarnıcı’ndaki iki Medusa kafası arasında başlıyor. Okur, Kaosun Kalbi’nde, Nazilerin yaratıcısı ve Osmanlı vatandaşı Baron Sebottendorf’un zamanı aşıp bugüne ulaşan planlarına, bir Şaman kehanetinde bahsedilen ve ortaya çıkması an meselesi olan Mavi Ejder’e tanık oluyor. Tibet de, işte şimdiye dek bilmediği süper kahraman yönünü bu olaylarla eş zamanlı fark ediyor. Bu fark edişi Tibet, aslında sadece kendi hayatıyla ilgili gerçeklerin peşine düşmek için kullanmak istiyor. Kahramanlıkta dahi gözü yok. Ama alemlerin birbirine açıldığı o kapıda, büyük bir savaş, Tibet’i çağırıyor.

Tarih, tüm detayları ile bir bütün olarak Kaosun Kalbi’nde ve okurun ellerinde. Bazen bir şeyi anlamak için parçalar ayırmak zorunda olmadığımızı, hakikatin aslında kapsayıcı bir bütün olduğunu fısıldıyor…

Kaosun Kalbi

Koray Sarıdoğan

Portakal Kitap

S.: 224

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Damla Karakuş

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