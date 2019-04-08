YEREL SEÇİM 2019

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini bildirdi.

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Gaziantep’te anne vahşeti 6 yıl sonra ortaya çıktı

2 çocuk annesi Fatma B. göbek bağı ile boğduğu bebeğini bodruma gömdürdü. Bebeği gömen ve kadının kardeşi olan Mehmet A. yıllar sonra, çektiği vicdan azabı nedeniyle olayı itiraf etti.