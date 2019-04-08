YEREL SEÇİM 2019

Türkiye tartışmalarla geçen bir yerel seçimi geride bırakıyor.
Sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini tarafsız bir şekilde haber yapıyoruz.
İşimiz gücümüz haber.
Bu süreçte bize destek olan okurlarımıza sonsuz teşekkürler.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçimlere itiraz değerlendirmesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yoktur
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazbatasını aldı
İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son rakamlar haberi
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama haberi
Ekrem İmamoğlu mazbatasını istedi