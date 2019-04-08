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YEREL SEÇİM 2019

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Haber Merkezi | 08.04.2019 - 12:12..
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Türkiye tartışmalarla geçen bir yerel seçimi geride bırakıyor.

Sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini tarafsız bir şekilde haber yapıyoruz.

İşimiz gücümüz haber.

Bu süreçte bize destek olan okurlarımıza sonsuz teşekkürler.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçimlere itiraz değerlendirmesi

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