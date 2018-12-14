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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

YSK 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’ne giden süreçte uygulanacak seçim takvimini içeren kararını açıkladı.

AA | 14.12.2018 - 06:32..
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Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’a istinaden mahalli idareler seçimlerinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 Salı günü olduğu aktarıldı.

SEÇİM TAKVİMİNE BAĞLI KALMAK ZORUNLU

Seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimin düzen içine yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayımlamakla görevli kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; bütün iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunduğu kaydedildi.

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