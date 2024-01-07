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AK Parti'de 28 ilin adayı bugün açıklanacak

AK Parti'de 28 ilin adayı bugün açıklanacak AK Parti'de İstanbul'un da aralarında olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı bugün, eriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.