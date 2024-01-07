AK Parti'de 28 ilin adayı bugün açıklanacak

Yeni yılla birlikte Türkiye'nin yerel seçim maratonu resmen başladı.
Seçmenler, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Seçim hazırlıklarını hızlandıran AK Parti'de il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütülüyor.
28 ilin adayı açıklanacak
İstanbul'un da aralarında olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikle duyurulacak.
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Diğer adaylar Ankara'da duyurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illerin adaylarını ise 15 Ocak'taki Ankara programında açıklayacak.
İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.
İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının Murat Kurum olması kesinleşti.
Açıklanacak 12 büyükşehir:
İstanbul
Muğla
Kocaeli
Erzurum
Eskişehir
Balıkesir
Bursa
Aydın
Samsun
Mardin
Denizli
Ordu
Büyükşehirler dışındaki 16 il:
Artvin
Bayburt
Giresun
Elazığ
Edirne
Düzce
Bitlis
Bingöl
Çanakkale
Çankırı
Kastamonu
Rize
Sinop
Tokat
Yalova
Isparta
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