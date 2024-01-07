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ensonhaber.com

Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen start aldı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

Çoğu bitti azı kaldı"

Yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.

Sanatçı Azer Bülbül'ün, "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Aşkımız erdi bahara



Kışı bitti, yazı kaldı



Kapandı yıllanmış yara



Çoğu bitti, azı kaldı



Kapandı yıllanmış yara



Çoğu bitti, azı kaldı



Sevin, İstanbulum, sevin



Bu mutluluk hakkın senin



Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı



Çoğu bitti, azı kaldı



Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı



Çoğu bitti ey, azı kaldı



Yandık sevda ocağında



Hep gül olsun kucağında



Bu şehrin her sokağında



Aşkımızın hey, izi kaldı