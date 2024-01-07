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Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen start aldı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

Çoğu bitti azı kaldı"

Yapılan açıklamada, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın seçim şarkısının belli olduğu belirtildi.

Sanatçı Azer Bülbül'ün, "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı

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